Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu galipleri belli oldu

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, belediye binası önünden start aldı.

Yarı maratonda atletler 21,1 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı, kent protokolü de organizasyonda yer aldı.

Vali Davut Gül, organizasyon öncesindeki konuşmasında, Gaziantep için çok önemli bir günü yaşadıklarını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Gül, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişinin katıldığını vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çok büyük bir medeniyete sahip olduklarını ve bugünlere ulaşabilmek için ecdadın Gaziantep'te 6 bin 317 şehit verdiğini anımsattı.

Şahin, "Bugün gururluyuz, mutluyuz. Bugün hep birlikle yükselen Gaziantep ve şehitlerimiz, gazilerimiz için koşacağız." diye konuştu.

Gazi Yarı Maratonu’nda erkeklerde

Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 54 saniyeyle birinci

Saffet Elkatmış 1 saat 4 dakika 7 saniyeyle ikinci

Alper Demir 1 saat 4 dakika 26 saniyeyle üçüncü oldu

Kadınlar kategorisinde ise

Esma Aydemir 1 saat 15 dakika 37 saniyeyle ipi göğüsledi

Aydemir’i 1 saat 15 dakika 50 saniyeyle

Fatma Demir ise 1 saat 16 dakika 38 saniyeyle üçüncü oldu

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda, yarı maratonda dereceye girenlere ödülleri verilirken, halk koşusunu ilk 10'da bitirenlere bisiklet hediye edildi.