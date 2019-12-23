Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.
SPOR 23.12.2019, 14:39
Markovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, rakiplerinin maça kendilerinden daha agresif başladığını ifade etti.
Bu durumun rakiplerine öz güven kazandırıp atışlarda yüksek yüzde yakalamalarını sağladığını aktaran Markovic, şunları kaydetti:
"Rakip bizden daha fazla ribaunt alıp asist yaptı. İlk yarının sadece son 5 dakikasında istediğimiz oyunu oynayabildik. İkinci yarıda ise agresif oynayan bizdik. Bunun sonucunda da öne geçtik ve maçı kazanma fırsatları yakaladık ama yaptığımız basit hatalardan dolayı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz."
Kaynak: AA
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