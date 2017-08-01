Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'liSean Armand'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görev alan Armand ile anlaştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu bu sezon takımımız için mücadele edecek
Gaziantep Basketbol, ABD'li Sean Armand'ı transfer etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'liSean Armand'ı transfer etti.
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