Gaziantep FK'de hedef "nokta transferler"

Büyüekşi, yazılı açıklamasında, ilk yarıyı 9. sırada bitirmenin önemli olduğunu ve 2020 yılında da sürdürülebilir başarılar elde etmek istediklerini belirtti.

Gaziantep şehri için 2019 yılının çok önemli olduğunu aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"2019 yılında Gaziantep şehrimiz, hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayarak tarihe geçmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında şampiyonluk sevinci yaşayıp, daha sonra ise kulüp tarihimizde ilk kez Süper Lig'de sahne almaya hak kazandık. Gelinen noktaya baktığımızda ise takımımız topladığı 24 puanla, Süper Lig’de 9. sırada sezonun ilk yarısını kapattı. Gerçekten geriye dönüp bakıldığı zaman, unutulmayacak bir yıl oldu diyebilirim. Bu başarıların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve istikrarı sağlayabilmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki, yeni yıl tüm insanlara olduğu gibi futbol takımımız için de başarılarla dolu olur."

Devre arasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükekşi, şu değerlendirmede bulundu:

"Ligde 24 puan topladık diye işlerin bittiğini ve artık ligde kaldık gibi bir düşünceye asla kapılmamamız gerekiyor. Her geçen gün üzerine koyarak, ligde üst sıralara yükselmek istiyoruz. Hedefimizi ilk on sıra olarak dile getirmiştik ve bu doğrultuda en yukarılara tırmanmak istiyoruz. Lige verilen arada hocamızın da fikir ve önerileri kapsamında hem kadromuzu güçlendirmek hem de iyi bir antrenman dönemi yaşamak istiyoruz. Sezonun ilk yarısında özellikle sakat futbolcularımızın fazlalığı nedeniyle tam anlamıyla eksiksiz sahaya çıkamadık. Hem sakat futbolcularımızın aramıza katılması, hem de yapmak istediğimiz nokta transferlerle ligin ikinci devresinde de adımızdan başarılarla söz ettirmek istiyoruz. Elbette ki tüm takımlar, bu dönemde güçlenebilmek adına çalışmalar yapacaklardır. İnşallah bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getirip, bu devre arası kampını takım olarak en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

"Gaziantep Tek Yürek Kampanyası"nın da devam ettiğini belirten Büyükekşi, şehirdeki taraftarın beklentisine yanıt verebilmek adına ciddi bir kaynak oluşturmaları gerektiğini, bu anlamda da önemli bir misyon üstlenen kampanyaya herkesin imkanları dahilinde destek olmasını istedi.