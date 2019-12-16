Gaziantep FK evinde 92 gün sonra kazandı
Gaziantep Futbol Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla evinde 92 gün, ligde ise 41 gün sonra galibiyete ulaştı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasındaki İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak evinde 92 gün, ligde ise 41 gün sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ligde 20 puana ulaşan Gaziantep ekibi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde 14 Eylül'de Beşiktaş'ı 3-2'i yenen Gaziantep ekibi, daha sonra 6. haftada evinde karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, 7. haftada ise Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.
9. haftada sahasındaki Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, kendi evindeki Galatasaray maçını 2-0, 13. haftada da Yukatel Denizlispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.
Kendi sahasındaki son maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçen Gaziantep ekibi, kendi evinde 92 gün sonra kazandı.
Bu süre içerisinde 4 Kasım Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, ligde ise 41 gün sonra galibiyet hasretini dindirmiş oldu.
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