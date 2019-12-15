Gaziantep FK ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

35. dakikada Emre Demir'in çapraza bıraktığı topa Kravets ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top yandan auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda kale ağzında topu önünde bulan Muhammet Demir, kayarak vuruşunda topu dışarı attı.

39. dakikada sol kanattan kale önüne yerden gelen topu müsait durumdaki Kayode'den önce savunmada araya giren Poulain taca gönderdi ve tehlikeyi önledi.

67. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Kayode'nin pasında topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güray Vural, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

72. dakikada Pawlowski'nin soldan ceza alanına yerden pasında, altıpas içinde topa ayak koyan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Kenan Özer, ceza sahasında Djedje'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını işaret etti. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Kayode, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Gaziantep FK oyuncusu Güray Vural 67. dakikada attığı golün sevincini rakip takım taraftarının bulunduğu tribünün önünde yaşayınca Kayserispor yedek kulübesinden bu futbolcuya tepki gösterildi. Hakem Yankaya, yaşanan gerilimin ardından iki takımın birer görevlisine kırmızı kart gösterdi, Güray Vural'a ise sarı kart çıkardı.