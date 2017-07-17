GAZİANTEP'te yıkılacak olan Kamil Ocak Stadı'nda veda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerin isimlerinin verildiği futbol turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyumun yıkılacak olması ve 15 Temmuz'da şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Kupası düzenlendi. Darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir, Seyit Ahmet Çakır, Mehmet Demir, Şirin Diril ve Abdullah Tayyib Olçok, İzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve jandarmanın ilk kadın komutanı şehit Songül Yakut'un isimlerinin verildiği eski futbolcuların yer aldığı 8 takım, kıyasıya mücadele etti. Vali Ali Yerlikaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve şehit ailelerinin de izlediği turnuvada konuşan eski milli futbolcu Talat Özkarslı, yıllarca top koşturduğu stadın yıkılacağı için hüzünlü olduğunu söyledi.



Turnuvada, finalde Abdullah Tayyip Olçok takımı, Mehmet Demir takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu. Turnuvaya katılan takımlara kupa, oyunculara da madalya verildi. Kamil Ocak Stadyumu'nun kısa süre sonra yıkılacağı belirtildi.