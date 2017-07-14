Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nın 2. gününde 100 metre final yarışında piste çıkan Mizgin Ay, altın madalya kazandı.

Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre final yarışında 11.62’lik derecesiyle yarışını ilk sırada bitiren Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, altın madalyanın sahibi oldu.



Şampiyona’nın 100 metre elemelerinde ilk seride koşan ve 11.92’lik derecesi ile yarı finale kalan Mizgin Ay, yarı finalde 11.58 olan Türkiye rekorunu geliştirerek 11.57 saniye ile finale yükseldi. Finalde ise 11.62’lik bir performans sergileyen Mizgin, yarışını ilk sırada tamamladı ve Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonu atlet Mizgin Ay: "Madalyamı, tüm şehit, gazilerimiz ve güzel ülkemize armağan ediyorum"

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre finalinde altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, "Altın madalyamı tüm şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.



Mizgin, yarış sonrası yaptığı kısa açıklamasında, "Bu başarımı 15 Temmuz haftasında andığımız tüm şehit, gazilerimiz ve güzel ülkemize armağan ediyorum. Bu büyük başarımda emeği geçen antrenörüm Muhsin Soysal'a ve kulübüm Fenerbahçe'ye de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mizgin'e tebrik telefonu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre finalinde altın madalya kazanan Mizgin Ay'ı telefonla arayarak tebrik etti.



Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre final yarışında 11.62'lik derecesiyle yarışını ilk sırada bitiren milli atlet Mizgin Ay, altın madalyanın sahibi oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç atleti telefonla arayarak dünya şampiyonluğundan ötürü tebrik etti.