Hentbol Erkekler 1. Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen ve bir süredir kanser tedavisi gören 25 yaşındaki Can Çağnay hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Can Çağnay'ın cenazesi, Karabağlar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Cenaze törenine, Can'ın ailesi, akrabaları, arkadaşları ile evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Demet Kaplan katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Süreyya Işıldak, yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını belirterek, Can Çağnay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Geçen sezon Eskişehir deplasmanında bir rahatsızlık yaşayan Can Çağnay'a grip teşhisinin konduğunu ve serum tedavisi uygulandığını kaydeden Işıldak, daha sonra Tokat deplasmanında da rahatsızlanan Can'ın İzmir'e döndüğünü, genç hentbolcunun bir süre önce apandisit teşhisiyle ameliyat olduğunu ifade etti.



Işıldak, Can'a 1 hafta önce lenfoma teşhisi konduğunu sözlerine ekledi.