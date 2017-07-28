Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi Hollanda'da oynadığı 7 hazırlık maçının hiçbirinde galip gelemedi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 30 Haziran'da sezon açılışını yapan Gençlerbirliği, 12 Temmuz'da 2. etap çalışmaları için Hollanda'nın Arnhem kentine gitti.



Transfer döneminde kadrosuna kattığı Petar Skuletic, Ousmane N'Diaye, Elvis Manu, Diallo Guidileye, Serdar Özkan, Ahmet İlhan Özek, Zeki Yavru, Erdi Can Şehit ve altyapıdan A takıma alınan Berat Ayberk Özdemir ile Yıldırım Mert Çetin'i Hollanda kafilesine dahil eden başkent ekibi, yurt dışında 7 hazırlık karşılaşması yaptı.



Hollanda'da ilk olarak Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos ile karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan 1-0 yenik ayrılırken, İngiltere'nin Reading ve Hollanda'nın NAC Breda takımları ile 2-2 berabere kaldı.



Yurt dışı kampındaki 4. maçında Hollanda'dan PEC Zwolle'ye 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, aynı ülkeden Heerenveen'e ise 1-0 kaybetti.

Hazırlıklarının son bölümünde İspanya'dan takımlarla karşılaşan başkent ekibi, Real Sociedad (1-1) ve Granada (0-0) karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.



Hollanda'da oynadığı 4 karşılaşmayı kaybeden, 3 maçta ise berabere kalan Gençlerbirliği, kalesinde 9 gol gördü, sadece 5 kez gol sevinci yaşayabildi.

Yurt dışı kampının ardından bugün Türkiye'ye dönen başkent ekibi, 31 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.