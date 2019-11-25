Gençlerbirliği ligde 3. galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

54. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sağ kanatta çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Quaresma, pasını savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra topu kale alanına çıkardı. Aytaç Kara'nın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

65. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Ayite'nin ön direkte yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Erdem Özgenç'in sağdan kullandığı kornerde Stancu, altıpasın önünde topu sağ ayağıyla kontrol etti. Rumen oyuncu, döndükten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

88. dakikada konuk takım öne geçti. 87. dakikada Stancu'nun ceza sahası içinde kaleye şutunda meşin yuvarlak, yakın mesafede Strahil Popov'un koluna çarptı ve maçın hakemi Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi. 88. dakikada topun başına geçen Stancu, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alan Gençlerbirliği puanını 13'e çıkardı, 6. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Hamzaoğlu: Galibiyetle ayrılmak beni mutlu etti

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Önemli bir maçtı. Galibiyetle ayrılmak beni mutlu etti. Göreve geldiğimizden bu yana takımda iyiye gidiş var. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik." ifadelerini kullandı.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Futbol olarak iyi duruma gelmek istiyoruz. Oyuncularım son ana kadar pes etmedi ve istedi. Bu, bizi mutlu etti. Üç haftadan beri farklı oyuncuları sahaya sürmemize rağmen hepsi katkı sağladı. Beni en çok mutlu eden bu. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz. 'Hedefler ulaşıldıkça uzaklaşır ve zorlaşır' diye bir söz var. Dolayısıyla bu zorlukları aşmak için yola çıktık. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Özdeş: Bugünkü kaybı 2. golü atamamamıza bağlıyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bugün bizim için fırsattı. 6 oyuncumuz, sakatlığı ve cezası nedeniyle oynamadı. Burada 4. sezonum. Kişilere bağlı değil plana sadık kalan bir oyun tarifi yapıyordum. Maça iyi başladık. Doğru yerleştik. Doğru tercihler yaptık. Oyun dengelendi. Daha sonra ise kopuk oynamaya başladık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda doğru oynayarak golü bulduklarını aktaran deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama o dakikadan sonra aynı oyunu sürdürmek değerliydi. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Dakikalar ilerledikçe daha fazla savunma yapmak durumunda kaldık. Gençlerbirliği erken hamleler yaptı. Savunma yapmak bizi yordu. Dönen toplar atak oldu. Yediğimiz ilk golden sonra çabuk toparlansak baskı yaratabilirdik. Bugünkü kaybı 2. golü atamamamıza bağlıyorum."