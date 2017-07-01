Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı

Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu kamp çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği, kampın ikinci gününde çift antrenman yaptı.

Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu kamp çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği, kampın ikinci gününde çift antrenman yaptı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sabah tempolu geçen çalışmaya, ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra core ve pas koordinasyon çalışması yaptı. İkinci bölüme dar alanda pas ve top kapmayla devam eden ekip, 12 dakikalık koşunun ardından yeniden pas-top kapma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık doksan dakika süren sabah antrenmanı, 10 dakikalık tempolu koşu ile sona erdi.

Akşamki antrenmana 5’'e 2 top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, daha sonra iki bölüme ayrılarak dar alanda top kontrol çalışması yaptı. Doksan dakika süren antrenman, dar alan ve tam saha olmak üzere iki bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto süper lig #gençlerbirliği #futbol #antrenman
banner863
Önceki Haber
Sayısal Loto 1 Haziran çekiliş sonucu
Sonraki Haber
Makilik alanda çıkan yangın dört araca sıçradı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.