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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'la yollar ayrıldı

40 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Teknik Direktör Ümit Özat'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat’la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık" denildi

Gençlerbirliği Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat’la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit Hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #gençlerbirliği #Ümit Özat
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