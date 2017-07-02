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Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarının Ankara etabına devam eden Gençlerbirliği, günü üç bölümde gerçekleştirdiği antrenmanlarla tamamladı.

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarının Ankara etabına devam eden Gençlerbirliği, günü üç bölümde gerçekleştirdiği antrenmanlarla tamamladı.

Sabah antrenmanına ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, yaklaşık bir saat süren antrenmana iki aşamalı pas koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanı 12 dakikalık koşuyla noktaladı.

Öğle antrenmanını salon çalışmasıyla geçiren futbolcular, yarımşar saat iki grup olarak gerçekleştirilen çalışmada core ve denge çalışması yaptı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pos koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 80 dakika süren antrenman, dar alan ve tam saha taktik çalışmayla son buldu.

Başkent temsilcisinde, izinden dönen Hopf ve Issah da antrenmanda yer aldı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni sezon hazırlıkları #süperlig #spor toto süper lig #gençlerbirliği #futbol
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