Sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdüren başkent ekibinde futbolcular, 2 gün izin yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren antrenman, 90 dakika sürdü.



Başkent ekibinde futbolcular, yarın ve salı günü izin yapacak.



Kırmızı-siyahlılar, 12 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından yurt dışı kampı için gece uçakla Hollanda'nın Arnhem kentine gidecek.



Hollanda'da 28 Temmuz’a kadar çalışmalarına devam edecek başkent ekibi, 6 hazırlık maçı oynayacak.