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Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdüren başkent ekibinde futbolcular, 2 gün izin yapacak

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren antrenman, 90 dakika sürdü.

Başkent ekibinde futbolcular, yarın ve salı günü izin yapacak.

Kırmızı-siyahlılar, 12 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından yurt dışı kampı için gece uçakla Hollanda'nın Arnhem kentine gidecek.

Hollanda'da 28 Temmuz’a kadar çalışmalarına devam edecek başkent ekibi, 6 hazırlık maçı oynayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Sezon hazırlıkları #gençlerbirliği #futbol
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