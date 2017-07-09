Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren antrenman, 90 dakika sürdü.
Başkent ekibinde futbolcular, yarın ve salı günü izin yapacak.
Kırmızı-siyahlılar, 12 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından yurt dışı kampı için gece uçakla Hollanda'nın Arnhem kentine gidecek.
Hollanda'da 28 Temmuz’a kadar çalışmalarına devam edecek başkent ekibi, 6 hazırlık maçı oynayacak.
Sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdüren başkent ekibinde futbolcular, 2 gün izin yapacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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