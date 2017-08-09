Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kalesini güçlendirmek için takviye yapıyor.
Kırmızı-siyahlılar, Fransa'nın Fontainebleau kentinde doğan ve Toulouse altyapısında futbola başlayan 19 yaşındaki Numan Bostan ile anlaştı.
Başkent ekibinin Ankara'ya davet ettiği genç kaleci, Fransa'nın 18 yaş altı milli takımı kadrosunda yer alırken, 17 yaş altı milli takımında ise 3 kez forma giydi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kalesini güçlendirmek için takviye yapıyor.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kalesini güçlendirmek için takviye yapıyor.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.