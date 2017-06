Başkent ekibi, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi kurban kesildi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas-kontrol çalışması yaptı. Sezonun ilk antrenmanı, koşu ve açma germe hareketleriyle sona erdi.

Yeni transferler Petar Skuletic, Serdar Özkan, Ousmane Ndiaye ve Ahmet İlhan Özek ile altyapıdan gelen Berat Ayberk Özdemir, Yıldırım Mert Çetin ve Alaaddin Okumuş da antrenmana katıldı.



Özat'ın ekibi değişti

Teknik Direktör Ümit Özat'ın ekibinde değişiklikler yaşandı.

Yeni sezonda Özat'ın yardımcılıklarını Önder Engin, Gökhan Tokgöz, Aydın Toscalı, Ali Eraslan, Ferdi Tatlı, Eren Aydın ve Güven Varol yapacak.

Antrenmana oğlu Aras'la gelen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, çalışmanın ilk bölümünde yaptığı açıklamada, yeni sezonun başkent ekibine ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Gençlerbirliği'nden ayrılan futbolculara katkılarından dolayı teşekkür eden Özat, transferleri bir an önce tamamlayıp yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Özat, transferleri Hollanda kampına yetiştirmeyi umduklarını belirterek, "Gündemimizde birçok oyuncu var. Ümit ediyorum ki bu hafta iki yabancı futbolcuyu kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon takım halinde iyi savunma yaptıklarına işaret eden Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle baktığımız zaman aramızdan 5 oyuncu ayrıldı gibi. Gelen oyuncu saysı ise 4. Giden oyuncuların ayrılmadığını farz edersek, takıma 4-5 takviye yapmamız gerektiğini hep ifade ediyordum. Dolayısıyla ekstra gelen oyuncu şu an sadece Skuletic gibi duruyor. Takımdan Selçuk Şahin ve Anıl Karaer ayrıldı görünüyor. 4-5 takviye yapmamız gerekiyor. 8 numara, kenar, sol stoper, mümkünse bir ofansif oyuncu ve bulabilirsek yerli kaleci almak istiyoruz. Bunlar takımın temel ihtiyaçları. Bu transferleri yaparsak, iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Aksi takdirde devre arası daha fazla para harcanmak zorunda kalınabilir."



"Transferleri kendime istemiyorum"

Stat sorununa değinen Ümit Özat, "Bu sezon 34 deplasman maçı oynayacağız." dedi.

Bu nedenle kaliteli bir takım kurmalarının şart olduğunu vurgulayan teknik adam, "Savunma her şeyin temelidir ama sadece savunma yapan değil, top ayağındayken çok daha iyi oynayan, hücum eden bir Gençlerbirliği izletmek zorundayız. Dolayısıyla endişeleri yaşamamak için bu transferleri istiyoruz. Transferleri kendime değil, kulübüme istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özat, yeni sezonda iç saha maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynamak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"OSTİM Stadı'nın çok uygun olacağını düşünmüyorum. Ankara'da Osmanlıspor nerede oynayacaksa biz de orada oynayalım. Dolayısıyla belki taraftarlarımız da Ankara'da oynamamızı istiyor ama niye bir Eskişehir olmasın. Karşılıklı her türlü anlaşma yapılabilir. Gerek oyuncu verme, gerekse de o sahada oynama anlamında. Herkesin güzel stadı var. Futbolcular güzel statta oynamak istiyor. İyi statta dolu tribünlere oynamak için öncelikle iyi takım kurmak lazım. Önce iyi takım kuracaksınız, sonra tribünler dolacak. Önceliğimiz mevcut takviyeleri yapmak."



Başkan Cavcav: "En kötü ihtimal Eskişehir"

Antrenmanın takip eden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ise yeni sezonda daha iyi bir Gençlerbirliği izletmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Cavcav, "1-2 eksik oyuncumuz var. Onlarla da görüşmemiz devam ediyor. Gençlerbirliği'ni bu sezon daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Cavcav, stat konusunda ise henüz bir gelişmenin yaşanmadığını dile getirerek, yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istedi.

Yaşanan sürecin kendilerini üzdüğünü ifade eden Cavcav, şunları söyledi:

"Yetkililerden bilgi bekliyoruz. Bize en yakın zamanda mutlaka haber verecekler. İsteğimiz Yenikent'te (Osmanlı Stadı) oynamak. Olursa Yenikent'te oynayacağız, olmazsa bilemiyoruz. En kötü ihtimal Eskişehir. Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz. Gençlerbirliği için hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Beklemekten başka bir çaremiz yok."