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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın hangi takımı ağırlayacak?

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

SPOR 21.12.2019, 10:17
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın hangi takımı ağırlayacak?

Eryaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yükselişe geçen Gençlerbirliği, son maçında başkentte Göztepe'yi 3-1 yenmişti.

Haftaya 17 puanla 12. sırada giren başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
#gençler birliği #süper lig #demir grup sivassapor
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