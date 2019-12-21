Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın hangi takımı ağırlayacak?
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
SPOR 21.12.2019, 10:17
Eryaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yükselişe geçen Gençlerbirliği, son maçında başkentte Göztepe'yi 3-1 yenmişti.
Haftaya 17 puanla 12. sırada giren başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, bu maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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