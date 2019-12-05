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Gençlerbirliği yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

SPOR 05.12.2019, 09:19
Gençlerbirliği yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

#gençlerbirliği #fenerbahçe
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