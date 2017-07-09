"10 numara diye tabir ettiğimiz oyuncu ile ilgili girişimlerimiz sürüyor"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Bolu kampını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Yeni sezon hazırlıklarına Karacasu beldesindeki bir otelde devam eden Karabük ekibi, sabah antrenmanını teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaptı. Bir saat süren idmanda futbolcular, kondisyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava şartlarında oyuncuların iyi mücadele ettiğini, söylenen her şeyi harfiyen yapmaya çalıştıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu çalışma temposu devam ettiği sürece lige güzel bir şekilde giriş yapmayı planladıklarını ifade eden Sözeri, "Moralli bir şekilde, zaman zaman keyifli, zaman zaman yorulmalar ve agresiflikler oluyor. Bu da futbolun doğasında var. Güzel bir kamp geçirdiğimiz ortada." diye konuştu.

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Sözeri, "10 numara diye tabir ettiğimiz oyuncu ile ilgili girişimlerimiz sürüyor. Belki bir de kenar oyuncu. Özellikle hazırlık maçlarından sonra transfer konusunu netleştirmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sözeri, 13 Temmuz'da Evkur Yeni Malatyaspor ile ile hazırlık maçı yapacaklarını, yurt dışı kampında da 4 hazırlık karşılaşmasına çıkacaklarını, daha sonra da Spor Yazarları Turnuvası'na katılacaklarını bildirdi.

Bu maçlarda gösterilen performansların oyuncu profilini yansıtacağını ve ona göre de transfere karar vereceklerini aktaran Erkan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antrenmandan taviz vermeden hazırlık maçı yapıyoruz. Sistem ne kadar işliyor işlemiyor ona bakılıyor. Oyuncu ne kadar yapıyor yapmıyor, onun tahlili için iyi hazırlık maçları. Bu maçlarda bütün oyuncuları görmek durumundasınız. Hazırlık maçlarının sonuçları benim için çok önemli değil, muhtemelen diğer hocalar için de aynıdır. Yenilgiler, galibiyetler olacaktır. Gerçek olan ligdeki alınacak sonuçlar."