Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni transfer Mariano'nun imza törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Özbek'in açıklamaları şu şekilde:



KADRO YAPISINDAKİ EKSİKLERİ GİDERMEK İÇİN TRANSFER SEZONU BOYUNCA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK



"Takımların, belli bir süre içinde yenilenmesi, özellikle taraftarımıza daha heyecanlı ve yeni isimlerle bir takım yaratma zorunluluğu vardı. Galatasaray'ın da futbolcu yapısı itibari ile yenilenmeye ihtiyacı vardı. Biz bu yenilenmeyi gerçekleştiriyoruz. Kadromuzda halen hizmet verecek isimlerin tutulması, eksiklerin de bir an evvel yerine getirilmesi gereği var. Bugünlerde yaptığımız operasyon bu. 'Uçaklar inecek' cümlesi kullanıldı medyada. İndi ve inmeye devam edecek. Kadro yapısındaki eksikleri gidermek için transfer sezonu boyunca çalışmalarımız devam edecek. Ne kadar futbolcu satmışsak o kadar transfer yapmış durumdayız. Yeni gelecek oyuncular da var. Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda mali yapısına zarar verecek hiçbir faaliyet içinde değiliz. Önemli bir yıl, kritik bir yıl. Her zaman olduğundan daha dikkatli davranıyoruz.



BU TEK TARAFLI ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL



Özellikle son günlerde büyük yankı bulan Wesley'in ayrılması Galatasaray için önemliydi. Yaklaşık 4.5 yıl hizmet vermiş bir oyuncumuz. Verdiği hizmetler için kendisine teşekkürlerimi gönderiyorum. Oyuncular belli bir süre hizmet verir ve bir süre sonra vedalaşmak zorunda kalır. Bu hayatın gerçeği. Wesley'in çok güzel hatıraları var fakat her iki tarafın uymak zorunda olduğu kariyer planları var. Bu tek taraflı alınmış bir karar değil. Mayıs ayında karşılıklı konuşulan bu ayrılık kararı detaylar nedeniyle bugüne gelmiştir. Tek taraflı, Galatasaray'ın antrenörünün istedi-istemediği polemiğine sokmak yanlış. Galatasaray tarihine bakın; oyuncular belli bir periyotta misyonlarını tamamlar ve kariyer planlaması çerçevesinde ayrılık kaçınılmaz olur.



ÖSTERSUNDS MAÇI BİR KAZAYDI



Östersunds maçı bir kazaydı. İstemediğimiz bir skorla karşılaştık, bunun bir yol kazası olarak kabul edilmesi gerekir. Perşembe günü bu kazanın tamiri için hep birlikte en iyisini yapacağımızdan eminim.



Galatasaray'ın Türk spor tarihindeki yerine uygun olarak Türkiye içi ve dışındaki başarılarının devamını sağlamak üzere; yönetim kurulunun yapması gereken bugünkü yaptığıdır. Bütün derdimiz, istediğimiz tek şey seyircileri mutlu eden bir takım yaratmak. Geçmiş iki yıla bakıldığında buna ihtiyaç var. Kimsenin bu değişikliğin neden yapıldığını sorgulamaması lazım.



TUDOR'UN ARKASINDAYIZ



Tudor'u Galatasaray'a faydalı olacağını düşünerek biz getirdik. Şu anda Galatasaray'ın teknik direktörü. Yönetim nerede duracak? Elbette Tudor'un arkasındayız.



Wesley'in 20 milyon Euro'luk fesih konusu 2 yıl önce yapılan sözleşmesindeki bir madde. Fesih sözleşmesi yapılan kontrata göre hazırlandığı için bu madde ister istemez fesih sözleşmesinin içinde olma gereği var. Fesih sözleşmesi kontrata uygun konulmuştur. Wesley'in Türkiye'de başka takımda oynaması endişesiyle konulmuş bir madde değildir.



MUSLERA UZUN YILLAR DAHA GALATASARAY'A HİZMET EDECEKTİR



Bir sabah gazeteyi açıyorum: 'Muslera'yı gönderecekler'. Muslera son derece güvendiğimiz, önemli ve başarılı bir oyuncumuz. Uzun yıllar daha Galatasaray'a hizmet edecektir. Çıkan haberleri kınıyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Nereden bulup çıkartıyorlar, hayretler içindeyim.



Hiçbir Galatasaraylının Galatasaray Spor Kulübü 'nün kaotik bir ortama sürüklenmesini isteyeceğini düşünmüyorum. Bunlar yazılıyor, bunların başka mihraklar sayesinde olduğunu düşünüyorum.



Olcan Adın ile ilgili verilen bilgiler yanlış. TFF'deki Olcan Adın ile ilgili süreç devam ediyor. Neticesi belli değil. İkincisi elbette ki bazı oyuncuların kulüpten ayrılması, ayrılırken sözleşmeler olabilir, gösterilen performans çerçevesinde kadrosunda yer alacak kişiler olmayabilir. Bahsettiğimiz oyuncularla oturup konuşacağız. Karşılıklı fesih konusuna gelmek istiyoruz. Olcan Adın ile yaptığımız görüşmelerde müspet bir sonuç alamadım. Yolları ayırmak kaçınılmazdı.



Galatasaray Futbol Kulübü ve Futbol Akademisi Florya'da. Verilen eğitim çerçevesinden A takıma oyuncu yetiştiriliyor. Bu tesis uzun zamandır Galatasaray'a hizmet veren bir tesis. Altyapı oyuncularının maç yapacağı bir nizami saha var. Onun dışında nizami idman yapılacak bir saha yok. İşe buradan başlamak lazım. Altyapının ihmal edildiği görüntüsü var ise işin başlangıcı burada. İstenilen seviyede A takıma oyuncu verme durumu yok, tesisler yetersiz. Bugüne kadar aşağıdan birçok oyuncu gelmiş. Değişen futbol koşulları ve ekonomisi çerçevesinde koşullar 10 sene evveli ile kıyaslamak mümkün değil. Altyapının başına Emrah Bayraktar'ı getirdik. Onunla yaptığımız toplantı çerçevesinde yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. O yapıya uygun insanların istihdamına başlıyoruz. Bu altyapının yerleşkesi çok önemli. Yeterli sayıda konaklama tesisimiz ve sahamız yok. Bugünün koşullarında bu tesisler artık yetişmiyor. Sadece altyapıya hizmet verecek yeni bir scout ekibi kuruyoruz. Kısa bir süre sonra bunun da tanıtımını yapacağız. Rakibimiz olan Avrupa'daki takımların altyapısını ve sonra da bizim tesislerin incelenmesi lazım ki dediklerim kolay anlaşılabilsin.



Altyapıdan 7 oyuncumuz A takım kadrosunda. Önümüzdeki günlerde onların A takımı ile uyumunu ve Galatasaray'a hizmet vermeleri için gerekeni yapıyoruz.



Galatasaray, UEFA tarafından geçen sene Avrupa kupalarından yasaklanmıştı. Ceza bitti ve bu sene tekrar Avrupa'dayız. Galatasaray'ı kısıtlayan Avrupa şartları itibariyle gelmiş bir transfer yasağı söz konusu değil. Fakat bu bizi istediğimiz gibi harcama yapmaya iten bir konu değil. Galatasaray'ın kadrosundan çıkan oyuncularından gelen fon var. Basında yansıtılan; yazılan, çizilen Galatasaray borç batağı içinde yazıyor. Ortaya koyduğumuz projelere bakılırsa; Galatasaray borç yükü içinde yüzerek buraya geldi ama planlamalar çerçevesinde borç sarmalından çıkmak için projeler ürettik. Nasıl bunun içinden çıkacağız? Riva ve Florya sonrası banka borçlarının kapatılması; zaten gelen kurulda ifade ettiğim gibi. Şu anda bunu yapıyoruz. Söz konusu projeler çerçevesinde gelecek paralar var. Bunların adresini de verdim. Faiz ödeyen kulüp olmaktan çıkarmaya çalışıyorum. Bozuk bir finansal yapıyla hangi kadroyu kurarsanız kurun, başarılı olmanız çok zor. Yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde, sermaye artıyı da önemli bir konu. Önümüzdeki bir yıl zarfında son yapısı tamamen düzelmiş, önümüzde Florya ile ilgili bir ihale olacak. Buna bağlı olarak genel kurula verdiğim söz çerçevesinde finansal borçların azaltılması, gerekiyorsa kapatılması. 2017-18 Sportif AŞ olarak çok önemli. Harcama ve masraflara çok dikkat etmesi gereği var. Hiçbir saniye bunun farkındalığının dışına çıkmıyoruz. Hiç kimse aykırı bir yorum üretmeye kalkmasın... "Riva'nın transfere yatırdı." Böyle bir şey yok. Futbolculara ödenen bir maaş yapısı var. Geçtiğimiz sezon limit 65 milyon Euro'ydu. Buna bağlı kaldık. 61 milyon Euro seviyesinde kaldık. Bunu biraz da geriye çekme planlarını yapıyoruz. Bunlar yapılırken "Riva'yı, Florya'yı sattı futbolcuya verdi" diyenler neden bunu söylüyorlar? En iyi Galatasaray takımını kurmaya çalışıyoruz dedikçe bazı mihraklar "Onu sattı bunu sattı" diyor. Böyle bir tablo yok."