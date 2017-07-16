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Gignac'ta son dakika! Beşiktaş'ı reddettiler...

Beşiktaş, Gignac için kulübü Tigres ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Meksika ekibi Siyah Beyazlılar'ın teklifine olumsuz yanıt verdi.

Gignac'ta son dakika! Beşiktaş'ı reddettiler...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, Meksika'dan olumsuz haber geldi. Bir süredir Tigres forması giyen Andre Pierre Gignac için temaslarda bulunan Siyah Beyazlılar, somut adımları atmaya başlamıştı.
 
Meksika ekibi ile bonservis bedeli pazarlıklarına başlayan yönetim, istediği sonucu alamadı.

Beşiktaş beklemede

Beşiktaş'ın 4 milyon euroluk teklifini geri çeviren Tigres, Gignac için farklı kulüplerden daha yüksek teklifler olduğunu aktardı. Siyah beyazlılar bu gelişme üzerine bekleme kararı aldı. Bu aşamada fiyat yükseltmek istemeyen yönetim, listesindeki diğer adaylara yöneldi.

Aboubakar veya Babacar
 
Vincent Aboubakar ve Fiorantina'dan Khouma Babacar için temaslarını yoğunlaştırmayı planlayan yönetim, forvet transferini kısa süre içinde tamamlamayı düşünüyor. Aboubakar veya Babacar'ı bonservisi ile transfer etmek isteyen Siyah Beyazlılar, bu hafta içinde net sonuçlar alamaya çalışacak./ntvspor

Etiketler; #Gignac #beşiktaş #tigres #meksika
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