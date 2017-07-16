Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, Meksika'dan olumsuz haber geldi. Bir süredir Tigres forması giyen Andre Pierre Gignac için temaslarda bulunan Siyah Beyazlılar, somut adımları atmaya başlamıştı.
Meksika ekibi ile bonservis bedeli pazarlıklarına başlayan yönetim, istediği sonucu alamadı.
Beşiktaş beklemede
Beşiktaş'ın 4 milyon euroluk teklifini geri çeviren Tigres, Gignac için farklı kulüplerden daha yüksek teklifler olduğunu aktardı. Siyah beyazlılar bu gelişme üzerine bekleme kararı aldı. Bu aşamada fiyat yükseltmek istemeyen yönetim, listesindeki diğer adaylara yöneldi.
Aboubakar veya Babacar
Vincent Aboubakar ve Fiorantina'dan Khouma Babacar için temaslarını yoğunlaştırmayı planlayan yönetim, forvet transferini kısa süre içinde tamamlamayı düşünüyor. Aboubakar veya Babacar'ı bonservisi ile transfer etmek isteyen Siyah Beyazlılar, bu hafta içinde net sonuçlar alamaya çalışacak./ntvspor
Beşiktaş, Gignac için kulübü Tigres ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Meksika ekibi Siyah Beyazlılar'ın teklifine olumsuz yanıt verdi.
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, Meksika'dan olumsuz haber geldi. Bir süredir Tigres forması giyen Andre Pierre Gignac için temaslarda bulunan Siyah Beyazlılar, somut adımları atmaya başlamıştı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.