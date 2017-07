Giresunspor'da, teknik direktör Metin Diyadin ile bir yıllık sözleşme imzalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Diyadin ile bir yıllık sözleşme imzalandı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Mustafa Bozbağ, Diyadin'in hem futbolculuğuyla, hem de teknik adamlığıyla Türk futboluna damga vurmuş bir isim olduğunu söyledi.



Giresunspor'un şartlarını kabul etmesinden ve kendisiyle çalışacak olmalarından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Bozbağ,"Kendisine bizimle bu savaşa girdiğim için teşekkür ediyorum. Biz birlik beraberlik içinde olunca halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Metin hoca hem benim dostum, hem de yıllarca hayranlıkla izlediğim bir teknik adam. Özellikle hedefi arzuladığımız bu dönemde bizimle beraber olduğu için çok memnunuz." dedi.

Bozbağ, Metin Diyadin ile başarıya ulaşacaklarına inandıklarını aktararak,"İnşallah beraber büyük başarılara imza atacağız. Futbol kolay iş değil. Omuz omuza vererek 40 yıllık özlemi dindirmek için her şeyi yapacağız. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Giresunspor taraftarı hiç merak etmesin. Bu takım için gece gündüz çalışıyoruz. Bu sene her şey farklı olacak." şeklinde yorum yaptı.

Teknik direktör Metin Diyadin ise başkan Bozbağ ve yönetim kuruluma teşekkür ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hem Giresunspor'da çalışmak, hem de beklentiye cevap vermek adına çok ciddi bir hedef var. Bir üst lig sevincini birçok takımla yaşadım. İnşallah aynı sevinci burada da yaşayacağım. Bu doğrultuda bütün bilgi birikimim ile her türlü çalışmayı yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Her şeyimizle bu savaşa bugün itibariyle başladık"

Konuşmaların ardından başkan Bozbağ ve teknik direktör Diyadin bir yıllık sözleşmeye imza attı.