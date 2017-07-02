5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Giresunspor'da kamp, yarın başlıyor

"Yarın oyuncular Kızılcahamam'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. 13 gün burada kamp planlıyoruz"

Giresunspor'da kamp, yarın başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yeni sezon hazırlıklarına yarın Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayacaklarını söyledi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 1 Temmuz'da planladıkları Kızılcahamam kampını, hem teknik direktörün belirlenememesi hem de yabancı oyuncuların Türkiye'ye geç gelecek olması nedeniyle 3 Temmuz'a kaydırdıklarını belirtti.

İlk etap çalışmalarını 13 gün olarak belirlediklerini dile getiren Bozbağ, şöyle devam etti:
"Yarın oyuncular Kızılcahamam'da toplanarak, sezon hazırlıklarına başlayacak. 13 gün burada kamp planlıyoruz. 16 Temmuz'da futbolcularımıza 2 gün izin vereceğiz. Daha sonra Bolu ya da yine Kızılcahamam'da ikinci etap kampına başlayacağız. Buradaki kriter çok sayıda hazırlık maçı oynayabileceğimiz kamp yeri bulmak. Arayışlarımız devam ediyor. Çok maç oynayıp, sezon öncesi hazırlık kamplarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Bozbağ, teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini de kaydederek, bir iki gün içerisinde anlaşacakları bir isimle sözleşme imzalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #kamp #Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ #futbol
banner863
Önceki Haber
Mehter takımıyla çeyiz aldılar
Sonraki Haber
126 yaşında ilk kez doğum günü kutladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.