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Giresunspor'da Tarasovs ile yollar ayrıldı

Giresunspor, Igors Tarasovs'un sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Giresunspor'da Tarasovs ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Igors Tarasovs'un sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı yazılı açıklamada, Letonyalı defans oyuncusu Tarasovs ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdıklarını belirtti.

Igors Tarasovs'a, Giresunspor'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bozbağ, futbolcuya bundan sonraki futbol hayatında başarılar diledi.

Letonyalı milli oyuncu Tarasovs'un Giresunspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #İgors Tarasovs #giresunspor #ayrılık
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