TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Deniz Vural'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Deniz Vural'ı kadrosuna kattı.



Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Deniz ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Deniz Vural'ın bugün Ankara'daki Kızılcahamam kampına katılacağını ifade eden Bozbağ, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.