Fenerbahçe, Vardar maçı. Dakika, 80'ler....

Taraftar kalesinde henüz bir gol görmüş... Durum 1-1.

Çok geçmeden kale arkasından bir türkü.

Rıfat Ilgaz'ın efsane flimlerinden biri olan "Hababam Sınıfı" ile özdezleşen "Fesupanallah"...

"Böyle gelmiş, böyle gidecek... Korkarım vallaaaaa, valla. Yok mu çaresi dostlar, fesupanallahhhh"

Derken, maç uzatmalara gitti ve kalede bir gol daha. Skor oldu 2-1.

Yine kısa bir sessizlik ve gerisi malum. Islıklar, yuhamalar ve ötesi...

Çok geçmeden statta, "Yönetim istifa" sesleri de yükseldi. Ardından da o dolu dolu, coşkulu tribünler bir bir boşalmaya başladı.



Neticede Makedonya takımı Vardar, temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Avrupa Kupası'ndaki yoluna devam etti. Tebrik etmek lazım, iyi maç çıkardılar.



Fenerbahçe'ye gelirsek.... Konuşacak, yazacak, üzerine laf söyleyecek çok şey var. Öncelikle, takımın ve yönetcilerin oturup şapkasını önüne koyup bir düşünmesi gerek, "Nerede hata yapıyoruz"



Nihayetinde, henüz yeni başlayan bir lig var. Bu oyunla bu lig nasıl biter bilinmez ama taraftarın ciddi endişeleri var.



Aziz Yıldırım başta olmak üzere, Aykut Kocaman ve diğer yöneticiler, artık şu taraftarın sesine bir kulak verin. Taraftarın, bir "fesupanallah"a daha eyvallahı yok gibi görünüyor.





Gökhan Çelik

ulusal.com.tr