Beşiktaş'ta sakatlığının ardından ilk kez koşulara başlayan Gökhan Gönül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı Gökhan Gönül’ün sahalara dönüşünün ertelendiği iddia edildi.



Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı öncesi sakatlık geçirdiği kaval kemiğinden ameliyat edilen Gökhan Gönül’ün Eylül ayı başında yeşil sahalara döneceği açıklanmıştı.



Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; dün yapılan kontroller sonucu yıldız futbolcunun tam hazır olması ve sıkıntı yaşamaması için dönüş tarihi Ekim’e ertelendi.



ulusal.com.tr