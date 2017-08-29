Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı Gökhan Gönül’ün sahalara dönüşünün ertelendiği iddia edildi.
Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı öncesi sakatlık geçirdiği kaval kemiğinden ameliyat edilen Gökhan Gönül’ün Eylül ayı başında yeşil sahalara döneceği açıklanmıştı.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; dün yapılan kontroller sonucu yıldız futbolcunun tam hazır olması ve sıkıntı yaşamaması için dönüş tarihi Ekim’e ertelendi.
ulusal.com.tr
Beşiktaş'ta sakatlığının ardından ilk kez koşulara başlayan Gökhan Gönül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı Gökhan Gönül’ün sahalara dönüşünün ertelendiği iddia edildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.