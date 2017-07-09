Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku! 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda yıldız futbolcunun sakatlandığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi.
Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." ifadesi kullanıldı./Sporarena
West Ham'dan Beşiktaş'a dönen Gökhan Töre ciddi bir sakatlık yaşadı. Oyuncu en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku! 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda yıldız futbolcunun sakatlandığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
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