Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hamburg'da forma giyen Nicolai Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacak.
Müller, Hamburg'un sahasında Augsburg'u 1-0 yendiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Alman futbolcu, 8. dakikada fileleri havalandırmasının ardından yaşadığı gol sevinci sırasında sağ çapraz bağlarından sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyat edilecek Müller'in 7 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.
Bundesliga ekibi Hamburg'da top koşturan Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay forma giyemeyecek.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hamburg'da forma giyen Nicolai Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacak.
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