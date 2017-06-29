İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
"Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım"
İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da büyük operasyon

Gomis'in Galatasaray'a transferi

Bonservisine 2,5 milyon avro ödenecek Gomis, Galatasaray Kulübünden 3 yıllık sözleşme gereği her sezon için 3 milyon 350 bin avro sabit ücret alacak

Gomis'in Galatasaray'a transferi

 Galatasaray'da 3 yıllık sözleşme imzalanan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e, her sezon için 3 milyon 350 bin avro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Gomis transferinin detayları paylaşıldı.

Açıklamada, Gomis'in eski kulübü Swansea City'ye net 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, 3 yıllık sözleşme gereğince futbolcuya her sezon için net 3 milyon 350 bin avro sabit transfer ücreti verileceği belirtildi.

Gomis'in, imza parası olarak net 2,5 milyon avro, şampiyonluk halinde de net 200 bin dolar alacağı ifade edilen açıklamada, futbolcuya, oynadığı Spor Toto Süper Lig ve UEFA müsabakalarında, takımın kazandığı her 1 puan için 5 bin avro prim ödeneceği aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer ücreti #süperlig #Galatasaray #futbol #Bafetimbi Omis
banner863
Önceki Haber
Cinsel istismara 27,5 yıl hapis
Sonraki Haber
Aydın'da sıcak hava
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.