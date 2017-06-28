"Bugün yeni bir sayfa açıyorum. Kalbimdeki dostlar, kardeşler, stat, şehir ve aileyle yeni bir deneyim için ayrılıyorum"

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, geçen sezon forma giydiği Olympique Marsilya için veda mesajı yayımladı.



Gomis, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Olympique Marsilya Kulübüne teşekkür ederek, "Böylesine önemli bir kulüpte oynadığım için mutluyum. Kulübün yeni projesinin bir parçası olmak önemliydi. Sezon başında bize verilen tek hedef, Avrupa kupalarına katılmaktı. Bunun gerçekleşmesine takım arkadaşlarımla katkıda bulunmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.



Her zaman Olympique Marsilya'nın taraftarı olacağını aktaran 31 yaşındaki golcü futbolcu, "Bugün yeni bir sayfa açıyorum. Kalbimdeki dostlar, kardeşler, stat, şehir ve aileyle yeni bir deneyim için ayrılıyorum. Marsilya için en iyisini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İngiliz ekibi Swansea City'nin geçen sezon Olympique Marsilya'ya kiraladığı Gomis, Fransız temsilcisinde çıktığı 34 maçta 21 gol kaydetti.