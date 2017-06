Galatasaray, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün katıldığı imza töreninde, Gomis kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Özbek, törende yaptığı açıklamada, geçen sezonun takım yapılanmasındaki eksiklere bağlı olarak transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "İlk transferimizi Gomis ile yapıyoruz. Kendisi hem izleme komitesi hem de hoca tarafından beğenilen bir futbolcu. Onların isteğine bağlı olarak Gomis'i imza törenine davet ettik." dedi.

Gomis'in golcülüğünü anlatmaya gerek olmadığını dile getiren Özbek, "Geçen sezon Fransa Ligi'nde 21 gol atmış, dolayısıyla Türkiye Ligi'nde çok başarılı olmasını ve Galatasaray'a fayda sağlamasını bekliyoruz. Kendisine 'Hoş geldin' diyorum. Galatasaray ailesi Gomis ile daha güçlü olacak. Taraftarlarına zevkli, kaliteli, güzel günler yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.



Gomis: "Bu renklere ait olmaya karar verdim"

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Bafetimbi Gomis ise Galatasaray'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gerek yöneticiler gerekse taraftarların organize ettiği karşılama töreninin kendisini etkilediğini anlatan Gomis, şunları söyledi:

"İki, üç aydır görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Galatasaray'ın son dönemde oynadığı maçları takip etmeye, fikir sahibi olmaya çalıştım. Avrupa'da başarılı olmuş, büyük kupalar almış bu büyük takımda olma fikrine yakınlaştım. Bu renklere ait olmaya karar verdim. Bu büyük statta Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum."

Stadı ve tesisleri gezme şansı bulduğunu aktaran Fransız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yöneticilerimizden başkanımıza, bahçıvanına kadar bu ailede yapılan çalışmalara şahit oldum. Beni heyecanlandırdı. Ne kadar doğru karar verdiğimi bir kez daha hissettim. Hocamızı İtalya'da yaptığı işlerden dolayı tanıyorum, takdir ediyorum. Onun benimle konuşması çok önemli. Onun yönetiminde oynayacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Takımın yıldızı olmak değil, daha çok Galatasaray'ın takım olarak başarılara gitmesi benim için önemli hedef."

Türkiye Ligi'nin her zaman iyi olduğunu ve Galatasaray'ın da dünyanın en önemli takımları arasında yer aldığını ifade eden Gomis, "Hagili, Jardelli takımları izlerken heyecan duyardım. Metin Oktay efsanesi yaşarken çok küçüktüm. Onun heykelini bile görmek benim için heyecan vericiydi. Galatasaray Lisesinden kaynaklı insanların Fransızca konuşması, Fransız ekolüne sahip olması işimi kolaylaştıracaktır. Daha kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Gol sayısı veremem. Büyük taraftarın önünde oynamanın ne kadar önemli olduğunu düşünerek her gün daha iyisini yapmak için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile olan rekabeti ve Fransız futbolcu Valbuena'nın sarı-lacivertli takıma transfer olmasıyla ilgili soruya Gomis, şu yanıtı verdi:

"Büyük çekişmeyi biliyorum. Valbuena da iyi arkadaşım. Birkaç gün önce kendisiyle yemek yedim. Dün beni aradı, tebrik etti. Farklı ekiplerde mücadele edeceğiz. Kendisine 'Her zaman arkadaş kalacağız ama sahada en büyük rakibimsin.' dedim."

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Belhanda için "Onunla da konuştum. O da buraya büyük bir hırsla, başarılı olma azmiyle geliyor. Bu Galatasaray açısından çok önemli. Büyük futbolcuların takımda olması başarı azmi verecektir." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ve Gomis, konuşmaların ardından sözleşmeye imza attı. Özbek ve Fransız futbolcu, arkasında "2020" yazan Galatasaray formasıyla basın mensuplarına poz verdi.