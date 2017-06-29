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Gomis, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray ile bugün resmi sözleşme imzalayacak Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sağlık kontrolünden geçti.

Gomis, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray ile bugün resmi sözleşme imzalayacak Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gomis, sabah saatlerinde Bahçelievler Medical Park'ta, takım doktoru Yener İnce'nin de hazır bulunduğu kontrollerde bazı testlere tabi tutuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #sağlık kontrolü #gomis #Galatasaray #futbol
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