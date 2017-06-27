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Gomis yarın İstanbul'a geliyor

Marsilya, Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Bafetimbi Gomis için teşekkür mesajı yayınladı. Yıldız golcü, yarın İstanbul'a geliyor.

Gomis yarın İstanbul'a geliyor

Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'dan flaş bir Bafetimbi Gomis açıklaması geldi.

Mavi-Beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Fransız futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı.

Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Başkan Jacques-Henri Eyraud, Valere Germain'in imza töreninde Bafetimbi Gomis'in gelecek yıl takımda olmayacağını açıkladı. Olympique Marsilya olarak 2016-17 sezonundaki 21 gol - 3 asistlik katkını unutmayacağız. İyi şanslar" ifadelerine yer verildi.




Yarın İstanbul'da

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Swansea City'de bulunan ve Galatasaray'a transferi imzaya kalan 31 yaşındaki forvet, yarın saat 17.00'de İstanbul'da olacak.

Gomis'in kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor./Fanatik
 

Etiketler; #gomis #Galatasaray #istanbul #marsilya #Bafetimbi Gomis
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