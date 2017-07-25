İngiltere'de düzenlenecek Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak milli sporcu Onur Taştan, hedefini birincilik olarak belirledi.

Görme engelli milli judocu Onur Taştan, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefini kürsünün en üst basamağı olarak belirledi.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarına devam eden milli sporcu, İngiltere'de, 4-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda +100 kiloda altın madalya kazanmak için mücadele vereceğini anlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz tabii ki birinci olmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Doğuştan kronik görme engelli olarak dünyaya geldiğini aktaran Onur, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi başarıyla temsil etmek için çalışmalarıma devam ediyorum. Allah nasip ederse, Avrupa Judo Şampiyonası'nda vatanımızı en iyi şekilde yurt dışında temsil edeceğim." diye konuştu.

Babasının tekvando antrenörü olması nedeniyle spor hayatına 7 yaşında bu branş ile başladığını dile getiren Onur, "Çocukluğumdan itibaren sporla ilgilendim. Mücadeleci olduğum için bireysel sporlara yöneldim. Görme engelim arttığı için tekvandoyu bırakarak, babamın tavsiyesi ile 2015 yılında judoya yöneldim." ifadelerini kullandı.



Görme engelli milli judocu Onur Taştan, hedefini yüksek tutarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak istediğini ifade etti.

Hiç bir sporcunun çalışmadan başarılı olamayacağını vurgulayan milli judocu, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istiyorum. Hedefi her zaman çok yüksek tutmak zorundasın ki oraya ulaşabilmek için daha iyi mücadeleler verebilesin. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve ülkemizin bayrağını diğer ülkeler karşısında dalgalandırmaktır." değerlendirmesini yaptı.