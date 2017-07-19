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Görüşmeler tıkandı

TRABZONSPOR yönetimi, İtalya'nın İnter takımının Şilili savunma oyuncusu Gary Medel'in görüşmeleri ağırdan alması üzerine alternatif isimlere yöneldi.

Görüşmeler tıkandı

Yeni sezon öncesi Bongonda, Kamil Ahmet ile Kucka gibi isimleri kadrosuna katan ve savunma ile hücum hattını güçlendirmek için de görüşmelerini sürdüren bordo mavililerin, bir süredir görüşme halinde olduğu Gary Medel’le görüşmeyi kesti. 29 yaşında ön libero mevkiinde de görev yapabilen savunma oyuncusu için İnter takımıyla  el sıkışıldığı ancak oyuncunun görüşmeleri ağırdan aldığı kaydedildi.

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Transfer çalışmalarını erkenden noktalamak isteyen Trabzonspor yönetimin karar vermesi için Şilili oyuncuya haber gönderdiği Medel’in tavrı karşısında listede bulunan alternatif isimler üzerine yoğunlaştığı bildirildi. Bordo mavili yönetimin Slovakya’da hazırlık maçları ve taktiksel çalışmaların ağırlıklı olacağı 2’nci etap kamp çalışmalarına transferleri yetiştirmeyi istediği, bunun için de ktemaslarını hızlandığı ifade edildi.

KULÜP SİTESİNE KOMBİNE SAYACI

17 Temmuz’da 2017-18 sezonu için geçerli kombine biletleri satışa çıkaran Trabzonspor’da, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç yerleştirildi. Kulübün sitesindeki sayaca göre yapılan son güncellemede 2 günde 647 kombine satıldığı ve belirli aralıklarla sayacın güncellendiği belirtildi. Kombine bilet fiyatları ise şöyle:

"Platinum B Blok ​​ 7000 TL, Platinum A-C Blok ​6500 TL, VIP Gold ​​ 5000 TL, VIP Silver ​​4000 TL, Kategori 1 (Batı 1) 1500 TL, Kategori 2 (Batı 2) 1200 TL, Kategori 3 (Doğu 1) ​1100 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​900 TL, Kategori 5 (Doğu 3)​ 700 TL ve Kategori 6 (Kale Arkaları) 400 TL"


Kaynak: DHA
Etiketler; #Tranzonspor #Gary Medel
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