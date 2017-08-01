Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
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Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Genel Sekreter Can Topsakal, Romanya'da Mircea Lucescu ile görüşmesi sona erdi.

Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Genel Sekreter Can Topsakal, Romanya'da Mircea Lucescu ile görüşmesi sona erdi.

Bükreş'teki toplantıda başkan Özbek, Rumen teknik adama Sportif Direktörlük teklifini ilettirken Lucescu, teklifi değerlendireceğini belirtti. Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetimede takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Romen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi. 

Lucescu ile Romanya'da görüşen Başkan Dursun Özbek ve Genel Sekreter Can Topsakal, gece İstanbul'a dönecekler.  

Kaynak: DHA
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