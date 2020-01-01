Göztepe'de en uzun süre alan Titi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde 1440 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu Titi, Göztepe'de en uzun süre alan futbolcu oldu.

Bu sezon Tamer Tuna ve İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte 12'si yabancı 27 futbolcu forma giyerken Halil Akbunar, 11'i ilk 11 olmak üzere 17 maçta da forma giydi.

Ligin ilk 16 maçında kesintisiz olarak mücadele ettikten sonra cezası nedeniyle son hafta forma giyemeyen Titi, 1440 dakika ile İzmir temsilcisinde en uzun süre alan isim oldu. Titi'yi 1395 dakika ile Lamine Gassama ve 1355 dakika ile kaleci Beto takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte en az sahada kalanlar Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Batuhan Kırdaroğlu oldu.

Golcüler

Toplam 19 gol atan Göztepe'de Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk üçer gole imza atarken, Andre Castro, Berkan Emir, Cameron Jerome, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Stefano Napoleoni 2, Wallace Reis ise 1 gol attı.

Sarı kırmızılı ekipte gollerin 2'sini penaltı vuruşundan, 3'ünü kafayla atan sarı-kırmızılı ekipte 14 gol ayakla geldi.

Kalesinde 20 gol gören sarı-kırmızılı ekipte bu gollerin 19'unu Beto, 1'ini ise Göktuğ Bakırbaş yedi. Göztepe'nin rakipleri gollerinin 14'ünü ayakla, 3'ünü kafayla, 2'sini penaltı atışından bulurken, Lamine Gassama da Galatasaray karşısında kendi filelerini havalandırdı.

Gollerin dağılımı

Ligin ilk yarılarında 10 gol bulan Göztepe, 16 ile 30. dakikalar arasında hiç gol üretmedi. Müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde sadece kalesine 1 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ilk devrelerde 9, ikinci yarılarda 11 gol yedi.

Sarı ve kırmızı kartlar

Ligde 17 maçlık periyotta 42 sarı ve 3 kırmızı kart gören Göztepe'de 16 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

Andre Poko ve kaleci Beto'nun birer kez takımlarını eksik bıraktığı İzmir temsilcisinde Alpaslan Öztürk de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından kırmızı kart gördü.