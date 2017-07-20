Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola 1930 Bafraspor'da başladıktan sonra Bursaspor'da profesyonelliğe geçen Doğanay Kılıç, 2015-2016 sezonunun devre arasında Gaziantepspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 10 maça çıkan genç oyuncu, 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarında da forma giydi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gaziantepspor'dan Doğanay Kılıç'ı kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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