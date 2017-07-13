Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, Bizim stadımız Bornova'dır, bütün maçlarımızı burada oynayacağız. Başka statta oynamak başarıyı getirmez." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, yeni sezonda tüm iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacaklarını söyledi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de bu sezon düşüncelerinin Bornova Stadı'nda oynamak olduğunu, yeterli görmedikleri tribün kapasitesini de kale arkasına 3 bin 700 kişilik portatif tribünle artıracaklarını kaydetti.



Ek tribünün sezona yetişeceğini belirten Sepil, "Bizim stadımız Bornova'dır, bütün maçlarımızı burada oynayacağız. Bir maçı Bornova'da, diğerini başka statta oynamak başarıyı getirmez. Takım ayrımı da yapmayacağız. Rakiplerimizin hepsi değerli, bütün takımlara yapılan uygulamalar eşit olacak." dedi.



Transfer konusu



Sepil, transferde sabırlı davrandıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Şu ana kadar 4 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Scarione İzmir'e geldi, sağlık kontrolünde, Başakşehir'den Eren ve Rotman'la anlaştık, bunun dışında iki oyuncuyu da yarın bekliyoruz. Biz kafamızda planladığımız gibi çok iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Avusturya kampına da katılanlar olacak. Hocamızla ve oyuncu izleme ekibimizle koordine ve planlı bir şekilde gidiyoruz. Şu ana kadar gerçekleşen transferlerden memnunuz. Kampa 9 yeni oyuncu ile katılmış olacağız. Bunların dışında 4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Bir çoğu ile görüşüyoruz, son aşamasındayız, halen pazarlık devam ediyor, bazıları bonservislerini almaya çalışıyor."



Transfer kapanana kadar oyuncu alabileceklerini kaydeden Sepil, "Kampa katılmayan oyuncu, hazır olmayan oyuncu oluyor ama görüşmeyi sürdürdüğümüz oyuncuların çoğu takımlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor." diye görüş belirtti.



Sepil, transfer politikalarının bu şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "Havaalanında omuzlarda karşılanacak futbolcu değil, oynadıktan sonra omuzlara alınacak futbolcu peşindeyiz. Takım dengesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Star getirelim derdimiz yok. Gelen oyuncuların kendi içinde star olduğuna inanıyorum." diye konuştu.



Transfer etmeyi düşündükleri Newcastle United'dan Yoan Gouffran'la görüşmelerin olumlu gittiğini kaydeden Sepil, aldıkları oyuncuların İzmir'i ve Göztepe'yi tercih ettiğini ifade etti.



Sepil, forma reklamı için geçen sezonki şirketle tekrar anlaştıklarını, forma arkasını da uluslararası bir sigorta şirketine verdiklerini söyledi.

Kombine bilet için yoğun bir ilgi olduğunu kaydeden Sepil, önümüzdeki hafta kombine biletlerle ilgili kararı açıklayacaklarını sözlerine ekledi.