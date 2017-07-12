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Göztepe Süper Lig'e Fenerbahçe ile dönüyor

Süper Lig'de 14 sezon sonra mücadele edecek Göztepe, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk maçında, Süper Lig'deki son karşılaşmasında konuk ettiği Fenerbahçe ile yine İzmir'de karşılaşacak.

Göztepe Süper Lig'e Fenerbahçe ile dönüyor

Süper Lig'de 14 sezon sonra mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, 2017-2018İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk maçında, ligde en son yer aldığı 2002-2003'teki son karşılaşmasında konuk ettiği Fenerbahçe ile yine İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasında Eskişehirspor'u yenerek 14 sezon sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 2017-2018 sezonuna, İzmir'deki Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.

Göztepe, play-off final maçındaki olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki maç ceza aldığı için ilk haftadaki Fenerbahçe maçının yanı sıra 3. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonunun son maçında 31 Mayıs 2003'te Fenerbahçe'yi İzmir Alsancak Stadı'nda konuk etmişti. O müsabakada Sergiy Rebrov'un 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Göztepe, 54. dakikada Cem Baki'nin golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Göztepe'nin ilk devredeki maç programı şöyle:

Fenerbahçe, Kayserispor (D), Trabzonspor, Osmanlıspor (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Medipol Başakşehir, Antalyaspor (D), Alanyaspor, Kasımpaşa (D), Beşiktaş, Bursaspor (D), Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor (D), Atiker Konyaspor, Galatasaray (D).


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #süperlig #fenerbahçe #izmir
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