Göztepe Teknik Direktörü Tuna, "Takımı için yaptıklarıyla, Sabri Galatasaray'daki tepkileri hiç hak etmiyordu." dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Innsbruck şehrinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamada bulundu.



Tuna, Sabri Sarıoğlu'nu oyuncu yetenekleri ve karakteri nedeniyle transfer etmek istediklerini belirtti.



"Sabri'nin takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum"



Sabri transferiyle sağ bekte soru işaretsiz bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını aktaran Tamer Tuna, deneyimli oyuncunun karakterinin basında yansıtıldığı gibi olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Sabri özel bir oyuncu, bu ligde yıllardır oynuyor. Galatasaray'da yetişti ve ilk kez takımından ayrıldı. Sabri transferinde hiç tereddüt yaşamadım. Takımı için yaptıklarıyla, Sabri Galatasaray'daki tepkileri hiç hak etmiyordu. Ona giydirilen bir imaj oldu. Sabri'nin Göztepe'ye tecrübesi, kaptanlığı ve performansıyla büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sabri'nin burada en iyi şekilde futbol oynayacağına inanıyorum. Aramıza katıldığına da çok seviniyorum."



"Göztepe taraftarının heyecanını yansıtacak bir takım oluşturuyoruz"



Göztepe'de kısa vadeli hedefinin takımın ilk haftadan itibaren başarılı sonuçlar alması ve iyi futbol ortaya koyması olduğunu açıklayan genç teknik adam, şöyle devam etti:



"Göztepe taraftarının heyecanını sahaya yansıtacak bir takım oluşturuyoruz. Çünkü enerjisi yüksek, sabırsız ve bu karşılığı görmek isteyen bir taraftar profilimiz var. Onları bizle birlikte götürecek bir futbol felsefemiz olması gerekiyor. Tamamen hedefe ulaşmak adına Göztepe'nin ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum. Taraftarla sentez olacak şekilde futbol oynatmak istiyorum."



Stoper, kaleci ve sol bek



Göztepe Teknik Direktörü Tuna, son olarak Yoan Gouffran ve Sabri Sarıoğlu transferlerini yaptıklarını hatırlatarak, 3-4 isimle de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.



Tamer Tuna, transfer çalışmaları hakkında, "Stoper, kaleci ve sol bek mevkisinde çalışmalarımız var. Bunlarda son aşamaya gelindi, görüşmeler devam ediyor. Birkaç güne kadar da sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'ta hedeflerimizin tamamını gerçekleştiremedik"



Tamer Tuna, Şenol Güneş'in ekibinde yer aldığı dönemde Beşiktaş'ta üst üste iki yıl şampiyon olduklarını ancak tüm hedeflerini gerçekleştiremediklerini dile getirerek, "UEFA'da ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yol alamadık. Ama oynadığımız maçlar, sonuçlar tatmin edici oldu." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Beşiktaş'tan beklenmedik bir şekilde ayrıldı." yorumları hakkında ise Tuna şöyle konuştu:



"Toplum olarak başarısızlıklardan sonra ayrılmaları çok yaşadığımız için böyle gelmiş olabilir. Ama kişisel fikrim, ne zaman bırakacağınız başarı ya da başarısızlıkla ilgili değildir. Beşiktaş'tan ayrılışım, orada yaşadığım deneyimlerimden sonra yıl içindeki düşüncelerimden kaynaklı bir karar oldu. Kolay olmadı tabii ki ama kariyer planlamamda bu vardı. Göztepe'ye gelerek doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Göztepe'nin hem bendeki özel yeri hem de kariyerim için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum."