Göztepe yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini aldı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Maçın 8. dakikasında Göztepe yarı sahasında topla buluşan Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Beto uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortasında Cisse topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Göztepe kalecisi Beto, topu çıkardı.

44. dakikada sağ kanatta Gassama, topu Serdar Gürler'e gönderdi. Serdar Gürler'in bekletmeden ceza sahasına doğru ortaladığı topu Castro kafayla kaleye göndermek istedi. Ancak Alanyasporlu oyunculara çarpan top, ceza sahası dışına çıktı.

61. dakikada Efecan Karaca'nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse'nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

68. dakikada Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

86. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.

90+3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkan teknik direktör İlhan Palut ilk galibiyetini almış oldu.

Bulut: Gol atamadığınız sürece maç kazanamıyorsunuz, bizim en büyük sıkıntımız o

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Haftalardır aynı sıkıntıyı yaşadıklarına vurgu yapan Erol Bulut, "Üstün oynamamıza ve yeterince gol pozisyonuna girmemize rağmen, bir türlü topu filelerle buluşturamıyoruz. Haftalardır, en büyük sıkıntımız bu. Bugün de nitekim böyle. Ondan sonra kalenizde bir iki tane pozisyon buluyorsunuz, biri gol oluyor, şansla da olsa penaltıyla da olsa. Geçen hafta oynadığımız Trabzonspor maçı gibi... O zaman mağlup oluyorsunuz. Futbolda ne kadar üstün oynarsanız oynayın gol atamadığınız sürece maç kazanamıyorsunuz. Bizim maalesef en büyük sıkıntımız o." diye konuştu.

Parlatan: İki takım da pozitif futbol oynamayı düşündü

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise zor bir maç olduğunu söyledi.

Alanya'da 3 puan aldıkları için sevinçli olduklarını anlatan Parlatan, "Maça genel anlamda baktığınızda ortada bir maçtı. İki takım da pozitif futbol oynamayı düşündü. İki denk rakip sahada olunca çok ciddi bir mücadele geçti. Çok pozisyon olmasa da futbol anlamında yine kaliteli bir maçtı. Buradan 3 puan almak bizim hedefimizdi. Biz buraya bir puan için değil 3 puan almak için geldik. Sonuç itibarıyla bir golle 3 puanı almak bizi çok mutlu etti." diye konuştu.