Guinness rekoru kırdı

Kadın şehitler anısına su altındaki kağnıyı çekti... Dünyada ilk kez yapılan bu dalışla Guinness Dünya Rekoru kırdı.



Dünya rekortmeni millî sporcu Derya Can, Cumhuriyetin 96'ncı yılı dolayısıyla Çanakkale Savaşı ve istiklâl mücadelesinde şehit olan kadınlar anısına suyun altındaki 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı çekti.



Kordon boyunda dalışını gerçekleştiren Can'a vatandşlar destek verdi.



Su altındaki 100 kilogramlık kağnıyı çektikten sonra yüzeye çıkan Can, asker selamı verip Türk bayrağı salladı.



Can, şehit Kastamonulu Şerife Bacı'dan esinlenerek dalışını gerçekleştirdiğini söyledi.

ulusal.com.tr