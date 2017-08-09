Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyeler, daha önce spordan mahrum kalan ya da bunu elverişsiz koşullarda yapmaya çalışan çocuklar için birçok saha inşa ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görevlendirme yapılan belediyeler, yürüttükleri çalışmalarla çocukların sporla buluşmasını sağlıyor.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta DBP'li belediyelere görevlendirilen vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar, çocuklara hak ettikleri hizmetleri sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Daha önce kent merkezi ve ilçelerde elverişsiz koşullarda spor yapan ya da bu uğraştan mahrum kalan çocuklar için onlarca nokta ve okulda saha inşa ediliyor. Diğer taraftan mevcut spor tesisleri onarılırken, amatör sporculara malzeme desteği sağlanıyor.



Yazın tatil yapma imkanı bulamayan binlerce çocuk da yaz spor okullarında gönüllerince eğlenebiliyor, kurulan havuzlarda güvenle yüzebiliyor.



Diyarbakır



Diyarbakır'da çocukların spora yönelmeleri için 12 milyon lira bütçeyle 46 spor sahası projesi hayata geçirildi.



Bu kapsamda 24 mahalle ve 22 okulda spor sahası inşaatına başlandı. Tespit edilen 2 basketbol sahası ve bir halı sahanın da onarılmasına karar verildi.

Yaz spor okullarına yönelik faaliyetlerini de artıran belediye, 5-18 yaş arası 3 bin kişiyi sporla buluşturdu.



Çocukların yaz tatilini spor yaparak değerlendirmesi için futbol, basketbol, yüzme gibi 13 farklı alanda düzenlenen kurslar tamamlandığında, yetenekli öğrencilerden belediye bünyesinde her branşta takım oluşturulması planlanıyor.



Mardin



Mardin Büyükşehir Belediyesince çocuk ve gençlerin spora yönelmesi amacıyla hazırlanan projeler uygulanmaya devam ediliyor.



İlçe belediyelerinin de desteğiyle 10 farklı noktada kurulan havuzlarda, 7 bine yakın öğrenci yüzme dersi alıyor.



Bir yandan belediye bünyesinde oluşturulan takımlarda lisanslı sporcu yetiştirilirken, diğer yandan da basketbol, voleybol, atletizm ve dövüş ile bisiklet kategorilerinde mücadele eden amatörlere malzeme desteği sağlanıyor.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 7 dalda açtıkları spor kurslarının sürdüğünü, bunların tatile çıkamayan çocuklar için önemli olduğunu kaydederek, "Çocukların sanat ve sporla yoğrulmasını istiyoruz. Bunun için sporla ilgili özel bir parantez açtık. Çocuklarımızın yüzü gülsün diye çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.



Batman



Batman Belediyesi de çocukların sporla iç içe yaşam sürmesi için çalışma yürütüyor.



Belediye Spor Kulübünü kuran yeni yönetim, Belediye Spor Kompleksi'ni de faal hale getirdi.



"Engelleri hep birlikte aşalım" sloganıyla uyguladıkları projeyle engellilerin de kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanabilmesini hedefleyen belediye, ilk etapta engellilerin havuzlardan faydalanması ve diğer spor branşlarıyla uğraşabilmesi için özel çalışma yürüttü.



Kentte futbol, basketbol, hentbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, oryantiring, judo, güreş, masa tenisi, badminton, dart, step, aerobik, pilates, tekvando, karate gibi branşlarda açılan kurslardan, 6-18 yaş gurubu 10 bini aşkın kişi yararlanıyor.



Belediye ayrıca 14 mahalleye 14 spor sahası kurmak için çalışma yapıyor.



Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz oldukları için her şeyleriyle onlara sahip çıkmamız gerekiyor.



Yıllarca kültürel ve sportif faaliyetlerden yoksun bırakılan çocuklarımız için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bu çocuklarımıza sahip çıkmazsak, onlara sahip çıkan çok olur." diye konuştu.

