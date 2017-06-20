Kırşehir'de, güreş hocasının yönlendirmesiyle atletizme başlayan 16 yaşındaki Senem Çelik milli takıma kadar yükselmeyi başardı

Kırşehir'de, güreş hocasının yeteneğini keşfedip atletizme yönlendirdiği 16 yaşındaki sporcu Senem Çelik, milli takıma kadar yükselerek başarıyı yakaladı.

Okul seçmelerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince keşfedilen Çelik, önce güreş sporuna yönlendirildi. Yaklaşık bir yıl güreşe devam eden genç sporcunun kondisyon koşularındaki hızı antrenörünün dikkatini çekti. Daha sonra evlenerek başka ile giden antrenörü, atletizmde daha başarılı olacağını düşündüğü Senem'i atletizm antrenörü Ziya Kaya'ya yönlendirdi.

Antrenörü Kaya nezaretinde 2014'ten itibaren atletizme başlayan Senem Çelik, bölgesel kros liglerinde iki yıl üst üste birincilik elde etti. Çelik, bu yıl Türkiye Salon Şampiyonası 3 bin metrede Türkiye dördüncüsü oldu.

Yıldızlar Kros Türkiye Şampiyonası 2000 metre engellide gümüş madalya alan Senem, Mersin'de yapılan Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası seçmelerinde başarılı yarışlar çıkararak mili takıma seçildi. İstanbul'da yapılan şampiyonada yıldızlar 2000 metre engellide kendinden bir yaş büyüklerle yarışmasına rağmen dördüncülüğü elde eden Çelik, Kırşehir'i başarıyla temsil etti.

Antrenör Ziya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senem'in spora güreşte başlamasına rağmen adını atletizmde gelecek vaat eden isimler arasına yazdırdığını söyledi.

Sporcusunun her geçen yıl aşama kaydettiğini vurgulayan Kaya, "Senem buraya gelene kadar kros ve salon liglerinde değişik mesafelerde dereceleri vardı. Balkan Yıldızlar Milli Takımında kendinden bir yaş büyüklerle yarışmasına rağmen dördüncülüğü yakaladı. Gelecek sene de ülkemizi Balkan Şampiyonasında milli takım düzeyinde temsil edecek adaylar arasında. Hedefimiz, Senem ile Avrupa Şampiyonası ve Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda madalya elde etmek. İyi bir çalışmayla bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Avrupa şampiyonasına odaklandı



Senem Çelik de ortaokula giderken yapılan seçmelerden arkadaşlarının "sen iyi kavga ediyorsun, güreş yap" demeleri üzerine bu spora başladığını, antrenörünün koşulardaki yeteneğini görmesi üzerine de atletizme yönlendirildiğini söyledi.

Senem, arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı güreşle bir yıl ilgilendiğini ifade ederek, "Bir yıl güreş yaptım. Tuğçe hocamla kondisyon koşuları yaparken benim iyi koştuğumu görünce atletizme yönlendireceğini söyledi. 'Sen koşucu da olabilirsin' dedi. Hocamın evlenerek gitmesi üzerine atletizme yöneldim. Üç yıldır atletizmde mücadele ediyorum." dedi.

Hedefinin milli takımda uluslararası başarılar elde etmek olduğunu dile getiren Senem Çelik, "Balkan Yıldız Milli Takım seçmelerinde 2000 metre engellide milli takıma seçildim. İstanbul'daki Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi başarı ile temsil ettim. 15 ülke sporcuları arasında dördüncü oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa şampiyonasında ülkemizi başarı ile temsil etmektir." ifadelerini kullandı.