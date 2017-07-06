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Gyan'a taraftarlardan sevgi seli

KAYSERİSPOR'un El Ahli takımından transfer ettiği Asamoah Gyan'ı havaalanında binlerce taraftar karşıladı.

Gyan'a taraftarlardan sevgi seli

Kayserispor'un 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığı Gana milli takımının yıldızı Asamoah Gyan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile birlikte havayoluyla İstanbul'dan Kayseri'ye geldi.

Havaalanı çıkışında Gyan'ı binlerce taraftar karşıladı. Gyan havaalanı çıkışı araca binene kadar yürümekte zorluk çekti. Sarı kırmızılı takımın taraftarları meşaleler yakarak, tezahüratta bulundu.

Gyan araca bindikten sonra sunroof'u açarak taraftarları selamladı. Ünlü golcü, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları cep telefonu ile görüntüledi. Taraftarlara üçlü çektiren Gyan ardından kalacağı otele hareket etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kayserispor #transfer
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