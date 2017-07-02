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Hakan Çalhanoğlu adım adım Milan’a

- Milli oyuncu, İtalyan ekibiyle görüşmek üzere Milano’ya gitti

Hakan Çalhanoğlu adım adım Milan’a


ROMA (AA) - Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ile görüşmek üzere Milano’ya gitti.

Yıldız oyuncu sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, eşi ve menajeriyle Milano'ya hareket etmeden önce uçağın önünde çektiği fotoğrafını paylaştı.

İtalyan Rainews24 kanalı da spor bülteninde Milan'ın, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için takımı Bayer Leverkusen ile yaklaşık 23 milyon avro karşılığında anlaştığını ve yıldız futbolcunun, yarın Milano’da sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.

Kısa süre önce Çinli hissedarlar tarafından satın alınan Milan, Avrupa’da yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri durumda. Kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

Etiketler; #futbol #hakan calhanoğlu #İtalya Serie A #milan
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