5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Milan'a imza atması beklenen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İtalya'ya gitti.

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan devi AC Milan'a transferi imzaya kaldı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A'nın köklü kulübüne transferini resmileştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano'ya gitti.

Bonservisi 24 milyon Euro

Çizme ekibinin, Hakan için Bayer Leverkusen'e bonservis bedeli olarak 4'ü bonuslar olmak üzere toplamda 24 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.



Yılda 2.5 milyon Euro kazanacak

Hakan Çalhanoğlu, Kırmızı-Siyahlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslar hariç senelik 2.5 milyon Euro kazanacak.

Bu yaz Avrupa'da transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan Milan, daha önce Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'yi renklerine bağlamıştı./Fanatik

Etiketler; #hakan calhanoğlu #milan #futbol #transfer
banner863
Önceki Haber
PKK operasyonunda güdümlü uçaksavar füzesi ele geçirildi!
Sonraki Haber
'Adana karpuzu' tarlada 15 kuruşa kadar düştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.