Milan'a imza atması beklenen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İtalya'ya gitti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan devi AC Milan'a transferi imzaya kaldı.



23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A'nın köklü kulübüne transferini resmileştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano'ya gitti.



Bonservisi 24 milyon Euro



Çizme ekibinin, Hakan için Bayer Leverkusen'e bonservis bedeli olarak 4'ü bonuslar olmak üzere toplamda 24 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.







Yılda 2.5 milyon Euro kazanacak



Hakan Çalhanoğlu, Kırmızı-Siyahlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslar hariç senelik 2.5 milyon Euro kazanacak.



Bu yaz Avrupa'da transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan Milan, daha önce Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'yi renklerine bağlamıştı./Fanatik